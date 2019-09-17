США усмотрели давление на Трампа в ударе по саудовским НПЗ. И пообещали защититься

Трамп допустил войну из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии Подробнее

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы», — сказал Пенс.

Он также напомнил слова президента США Дональда Трампа о готовности страны приступить «к бою». По словам Пенса, сейчас Вашингтон изучает всю информацию об атаке и проводит необходимые консультации со странами-союзниками. Позже Трамп определится с дальнейшими действиями.

«Но я обещаю, что при президенте Трампе США сохранят доминирование в энергетике, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости и предпримут все необходимые шаги для того, чтобы защитить нашу страну, наших солдат и наших союзников в Заливе. Можете на это рассчитывать», — заверил вице-президент.

Речь идет о нападении 14 сентября на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. В тот день на предприятия напали дроны, из-за чего вспыхнули пожары.

Йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность за произошедшее на себя, но госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран. В свою очередь Тегеран опроверг обвинения.