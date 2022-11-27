Мир 27 ноября 2022, 23:17 США усилят надзор за выделением помощи Украине Конгрессмен Маккол: США начнут предоставлять помощь Украине более ответственно Unsplash

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Член комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил об ужесточении надзора за предоставлением помощи Украине. Он также указал, что власти США будут подходить к выделению поддержки стране более ответственно. Заявление Маккола прозвучало в эфире телеканала ABC.

«Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности», — отметил конгрессмен.

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Так он ответил на вопрос о том, какие изменения ожидаются в подходе палаты представителей к оказанию помощи Киеву.

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Он также отметил, что большинство членов Конгресса выразили согласие с необходимостью более ответственного подхода к выделению помощи. Маккол уточнил, что США будут продолжать помогать Украине.

Ранее стало известно, что Минобороны США отправит на Украину средства противовоздушной обороны, боеприпасы, а также дополнительные вооружения. Общая военная помощь для Украины после поставки новых видов вооружения достигнет 19,7 миллиарда долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен также заявила, что Киев получит еще 4,5 миллиарда долларов для поддержки финансовой состоятельности в стране.