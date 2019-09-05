США урежут проекты по сдерживанию России ради «стены Трампа»

Американский президент Дональд Трамп перераспределил 771 миллион долларов из программы «Европейская инициатива сдерживания» на строительство стены границе с Мексикой. Об этом говорится в распространенном заявлении лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумер.

«Европейская инициатива сдерживания» направлена на «сдерживание российской агрессии», уточняет ТАСС.

Сенатор предполагает, что президент США «разграбил программу по сдерживанию российской агрессии на 771 миллион долларов, чтобы заплатить за ненужную стену, за которую по его [Трампа] словам, должна была заплатить Мексика». По мнению Шумера, американский лидер «проигнорировал полномочия Конгресса» по выделению средств из государственного бюджета.

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«В дополнение к средствам, украденным по всей стране, президент Трамп забрал 771 миллион долларов из „Европейской инициативы сдерживания“ — программы, о которой просило наше военное командование и которая призвана реагировать на российскую агрессию в Европе», — сказано в документе.

Сенатор полагает, что глава Белого дома вновь «ставит на второй план безопасность американского народа и союзников США», выдвигая помощь российским властям на передний план. По словам Шумера, «Конгресс не потерпит президента, который узурпирует» полномочия законодателей по выделению средств из казны.

Во вторник администрация Вашингтона приняла решение об использовании 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на американо-мексиканской границе. Часть финансирования перенаправят с проектов военного строительства на территории Соединенных Штатов, другая часть поступит из средств, которые предназначены для аналогичных проектов за рубежом. Всего это затронет 127 проектов.