Мир 04 февраля 2023, 09:37 США упустили шанс улучшить отношения с Китаем до «хаоса» выборов президента Global Times: США теряют шанс улучшить отношения с Китаем до президентских выборов РИА «Новости»

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Отсрочку визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай из-за воздушного шара КНР сочли упущенной возможностью улучшения отношений стран до старта президентской предвыборной кампании. К такому выводу пришли политологи, мнение которых опубликовала китайская газета Global Times.

«В последнее время Соединенные Штаты направляют Китаю крайне сумбурные сигналы, которые могут внести большую неопределенность в и без того натянутые отношения между двумя странами», — уточнило издание.

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Эксперты обратили внимание, что американские власти начали раздувать ситуацию с воздушным шаром на новом уровне, способствуя нагнетанию так называемой китайской угрозы.

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По мнению политолога-американиста Академии общественных наук Китая Люй Сяна, США и КНР сейчас должны использовать возможность улучшения отношений, пока страна не погрузилась в «хаос выборов» американского президента.

Ранее Госдеп назвал нарушением суверенитета и безответственным поступком нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США.