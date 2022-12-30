Мир 30 декабря 2022, 18:03 США упустили шанс договориться с Россией по Украине — СМИ 19FortyFive: США не послушали президента Путина и упустили шанс договориться по Украине freepik

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Власти США спровоцировали конфликт на Украине, написал в статье для издания19FortyFive бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу. По его словам, Штаты не прислушались к словам российского лидера Владимира Путина о нерасширении НАТО на Восток и теперь окончательно потеряли шансы договориться с РФ.

Бэндоу заявил — если бы США согласились с позицией России по НАТО, сегодня не было бы украинского конфликта, а страны сохранили бы нормальные отношения. Этот шаг позволил бы Штатам сократить военные расходы. По мнению экс-помощника Рейгана, американские власти выделяют слишком много денег на поддержку Украины.

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«США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина», — написал Даг Бэндоу.

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Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении очередного пакета военной помощи для ВСУ. Украинским военным пообещали ЗРК Patriot. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что эту технику не адаптировали под существующие реалии, поэтому шансов у украинских военных против ВС России нет.