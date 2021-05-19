США упростили выдачу гражданства детям, рожденным от суррогатных матерей

Госдепартамент США изменил практику присвоения американского гражданства детям, рожденным за границей в результате суррогатного материнства или ЭКО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В предыдущей версии закона «Об иммиграции и гражданстве» требовалось, чтобы ребенок был рожден гражданкой США или его отцом был гражданин Соединенных Штатов.

Теперь пары, в которых у одного из партнеров нет американского паспорта, могут завести ребенка за границей. И для его признания гражданином США не обязательно, чтобы он имел генетическую связь с родителем-американцем.

Поправка в закон позволит большему количеству супружеских пар передавать гражданство США своим детям, рожденным за границей, сообщили в Госдепе.

При этом ведомство будет пристально следить за практикой предоставления гражданства, чтобы выявлять возможное мошенничество, эксплуатацию и другие злоупотребления.

Согласно закону, супруги американцев могут получать гражданство США после трех лет постоянного проживания в Штатах.