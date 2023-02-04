Мир 04 февраля 2023, 17:24 США упрекнули в уничтожении основ частной собственности Экс-посол Мирошник назвал передачу Украине активов Малофеева открытием ящика Пандоры РИА «Новости»

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Решением передать Украине замороженные активы российского предпринимателя Константина Малофеева власти США растоптали основы права собственности. Об этом ТАСС сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«США этим прецедентом открыли ящик Пандоры. Они сами растоптали право собственности, которое так долго отстаивали», — сказал он.

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Бывший дипломат отметил, что теперь у России появилось полное право отвечать зеркально, поступая с активами американских физических и юридических лиц по своему усмотрению.

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«Пользуясь созданным США прецедентом, вырученные средства за реализацию этих активов нужно отправлять на восстановление территорий, разрушенных Украиной, а также на покупку необходимого для российских военных», — добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что США перечислили Украине пять миллионов долларов из арестованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева. Это первый подобный случай после начала спецоперации на Украине.