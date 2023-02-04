04 февраля 2023, 17:24
США упрекнули в уничтожении основ частной собственности
Экс-посол Мирошник назвал передачу Украине активов Малофеева открытием ящика Пандоры
Решением передать Украине замороженные активы российского предпринимателя Константина Малофеева власти США растоптали основы права собственности. Об этом ТАСС сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
«США этим прецедентом открыли ящик Пандоры. Они сами растоптали право собственности, которое так долго отстаивали», — сказал он.
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Бывший дипломат отметил, что теперь у России появилось полное право отвечать зеркально, поступая с активами американских физических и юридических лиц по своему усмотрению.
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«Пользуясь созданным США прецедентом, вырученные средства за реализацию этих активов нужно отправлять на восстановление территорий, разрушенных Украиной, а также на покупку необходимого для российских военных», — добавил Мирошник.
Ранее стало известно, что США перечислили Украине пять миллионов долларов из арестованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева. Это первый подобный случай после начала спецоперации на Украине.
США
Украина
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