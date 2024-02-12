Мир 12 февраля 2024, 13:12 США упрекнули в отсутствии запасного плана при поражении на Украине и Ближнем Востоке Экс-разведчик Риттер предсказал США поражение на Украине и Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Власти США продемонстрировали свою неспособность остановить боевые действия на Украине, а также бесполезность ударов по йеменским хуситам в Аденском заливе. Уже в ближайшее время весь мир станет свидетелем стратегического поражения Соединенных Штатов на двух фронтах. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue woks заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он пояснил, что американские власти сильно понадеялись на реализацию основного плана и при этом не разработали никакого решения для объяснения своего предстоящего поражения.

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«Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединенные Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это», — заявил Риттер.

Бывший разведчик добавил, что ситуация на Ближнем Востоке также складывается не в пользу американских военных, так как все их удары по позициям йеменских хуситов не оказали никакого влияния.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о критической нехватке снарядов для продолжения ведения боевых действий. По его словам, ситуация для ВСУ на линии соприкосновения стала очень тяжелой.

На минувшей неделе ракета йеменских хуситов повредила проходящий через Аденский пролив греческий сухогруз MV Star Nasia. Всего участники группировки выпустили по судну три снаряда, но только один поразил цель. По данным американских военных, сильных повреждений сухогруз не получил и продолжил свой путь.