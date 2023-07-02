Мир 02 июля 2023, 08:35 США уличили в желании захватить венесуэльскую нефть любыми способами Rebelión: США хотят любыми способами заполучить нефть Венесуэлы piqsels

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Соединенные Штаты намерены любыми способами захватить нефть Венесуэлы, такие попытки они предпринимают уже долгое время. Об этом в статье для Rebelión написал кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч.

Обозреватель отметил, что добыча этого ресурса в стране контролируется ее властями. Подобная ситуация не устраивает США.

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«Отношения между Каракасом и Вашингтоном обострились с тех пор, как в 1999 году Венесуэла начала независимый политический, экономический и социальный путь, который не понравился Соединенным Штатам», — написал автор.

По словам Бланча, принудительные меры против Венесуэлы начались с Билла Клинтона и продолжились при последующих американских лидерах. Он отметил, что уже четверть века независимость страны раздражает международные компании и правительство Штатов, у которых не получается воспользоваться месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории «увядающей империи», и обогатиться за счет Каракаса.

Ранее бразильский журналист Рафаэль Цавкко Гарсия увидел союзников России по всему миру. Речь также шла о Венесуэле, которая с помощью РФ хочет избавиться от гнета США.