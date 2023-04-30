30 апреля 2023, 16:46
США уличили в желании уничтожить Германию руками Польши
NDP сообщил о плане США уничтожить ФРГ руками Польши под предлогом репараций
Власти США захотели уничтожения Германии руками Польши. Такое мнение в статье для издания NDP привел журналист Марек Галась.
По его мнению, Польша хочет занять лидирующее положение в Евросоюзе, а вопрос о выплате репараций со стороны Германии является лишь формальным предлогом.
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«Такой расклад вещей полностью устраивает Штаты, которые хотят уничтожить и растоптать Германию из-за предпосылок связи с Россией», — написал автор материала.
Также журналист отметил, что Германии предстоит в будущем приготовиться к новым вызовам со стороны польского правительства.
В октябре прошлого года глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Германия должна выплатить стране 1,3 триллиона евро за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны.
В ответ бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер упрекнул его в том, что Польша хочет полностью разорить немецкий народ.
Германия
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