Мир 28 декабря 2022, 10:17 США уличили в желании ударить по России и избежать последствий RAND: представители США рассчитывают безнаказанно ударить по России

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Правящие классы США захотели нанести удар по России и при этом избежать негативных последствий для себя. К такому выводу пришли авторы недавнего доклада от корпорации RAND — аналитического центра, обслуживающего американские военные ведомства.

По данным авторов материала, Запад на самом деле хочет эскалации конфликта между Россией и Украиной. Недавние призывы к мирным переговорам в докладе сочли проявлением двуличия. Также в тексте заявили, что вина за обострение конфликта ляжет на Россию.

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Кроме того, авторы доклада описали только ситуации, связанные с ограниченными ударами РФ, и только по территории европейских членов НАТО или по военным объектам США и НАТО. Объектом их обсуждения стали как наземные, так и космические локации.

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По мнению RAND, в предстоящем развитии конфликта — эскалации противостояния России и запада — есть три этапа. Представители корпорации предполагают, что вначале РФ предпримет гипотетическую атаку на союзника США по НАТО. Затем последует реакция Соединенных Штатов. Третьим этапом, по их мнению, станет ответ России на действия США.