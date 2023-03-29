29 марта 2023, 02:27
США уличили в желании помешать расследованию по «Северным потокам»
Посольство России: США пытаются любым путем помешать расследованию по «Северным потокам»
Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале заявило, что США делают все возможное для того, чтобы помещать независимому расследованию подрыва «Северных потоков». Об этом говорит сообщение американских властей о достаточности расследования европейских стран.
«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии», — сказано в заявлении.
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Российская сторона также отметила желание Вашингтона «спустить на тормозах» сведения о возможной причастности американских спецслужб к подрывам на газопроводах.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден считает вполне достаточным проведение трех расследований о диверсии на «Северных потоках». Так он ответил на вопрос, почему Штаты не поддержали инициативу международного расследования.
США
Северный поток
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