Мир 27 февраля 2023, 18:49 США уличили в желании поднять рейтинг Байдена антироссийскими санкциями МИД: США подстегивают союзников вводить санкции против России ради рейтинга Байдена White House

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Американские власти подстегивают союзников вводить санкции против России, чтобы поднять падающие рейтинги президента Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой привела пресс-служба ведомства.

Дипломат отметила, что в Белом доме делают ставку на борьбу с Россией до последнего украинца.

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«Решают приоритетную для себя задачу подтянуть за счет демонстрации „жесткости“ падающие рейтинги Байдена с прицелом на избирательную кампанию, когда и если он решится объявить о намерении баллотироваться на второй срок», — сказала представитель МИД.

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Она обратила внимание, что Россия готовит контрсанкции для США и Канады. По словам дипломата, это будут ограничения сфокусированного воздействия.

Ранее издание Al Jazeera сделало вывод, что санкции против России обернулись ухудшением жизни жителей ЕС.