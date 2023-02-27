27 февраля 2023, 18:49
США уличили в желании поднять рейтинг Байдена антироссийскими санкциями
МИД: США подстегивают союзников вводить санкции против России ради рейтинга Байдена
Американские власти подстегивают союзников вводить санкции против России, чтобы поднять падающие рейтинги президента Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой привела пресс-служба ведомства.
Дипломат отметила, что в Белом доме делают ставку на борьбу с Россией до последнего украинца.
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«Решают приоритетную для себя задачу подтянуть за счет демонстрации „жесткости“ падающие рейтинги Байдена с прицелом на избирательную кампанию, когда и если он решится объявить о намерении баллотироваться на второй срок», — сказала представитель МИД.
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Она обратила внимание, что Россия готовит контрсанкции для США и Канады. По словам дипломата, это будут ограничения сфокусированного воздействия.
Ранее издание Al Jazeera сделало вывод, что санкции против России обернулись ухудшением жизни жителей ЕС.
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