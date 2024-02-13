Мир 13 февраля 2024, 14:48 США уличили в желании отстранить Россию от урегулирования на Ближнем Востоке Лавров: США хотят исключить Россию из урегулирования на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Власти США хотят отстранить Россию от процесса урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в ходе конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава МИД Сергей Лавров.

«США предпочли сделать ставку на собственное доминирование на Ближнем Востоке и нацелены на исключение России от международных усилий, направленных на достижение стабильности и прочного мира», — сказал он.

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Лавров напомнил, что США парализовали работу группы международных посредников по урегулированию ситуации в регионе, в которую входили Россия, США, Евросоюз и ООН. По его мнению, американская администрация навязывает оторванные от реальности рецепты и не учитывают специфику стран.

«Основным фактором нестабильности остался палестинский вопрос. Много раз говорил про него коллегам из Израиля, но они отмахивалась», — добавил глава МИД.

Ранее представитель Белого дома Энтони Блинкен выразил мнение, что почти все страны на Ближнем Востоке хотят видеть вовлеченность США в дела региона.