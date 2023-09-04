Мир 04 сентября 2023, 05:07 США уличили в желании использовать подсанкционные российские активы CBS: США хотят передать Киеву российские активы на 1 миллиард долларов Pxhere

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Американский Минюст пытается найти возможность направить Киеву подпавшие под санкции российские активы на сумму, превышающую миллиард долларов. Об этом сообщил телеканал CBS.

США с конца февраля 2022 года арестовали российские активы на сумму свыше миллиарда долларов по всему миру, указали авторы материала.

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Как уточнила заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, в Штатах намерены добиваться от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу Украины.

В июле на Аспенском форуме по безопасности советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувен заявил, что страны Евросоюза пока не смогли договориться об изъятии заблокированных российских активов для передачи их Украине. Во многом, как тогда отмечал политик, это связано с юридическими вопросами и возражениями Германии.