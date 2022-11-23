Мир 23 ноября 2022, 15:17 США уличили в желании дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Замминистра обороны РФ Фомин предрек разрушение США системы безопасности вокруг АСЕАН РИА «Новости»

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США стремятся дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и разрушить сложившуюся вокруг АСЕАН систему безопасности. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин по итогам совещания глав Минобороны АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс», сообщил ТАСС.

Ряд недружественных государств, заметил Фомин, сделали заявления по обстановке вокруг Украины, Тайваня и Мьянмы.

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«Со своей стороны, [мы] предметно отвели все прозвучавшие в адрес нашей страны голословные обвинения», — полчеркнул он.

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Фомин указал на схожесть происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе процессов с теми, которые привели к конфликту на Украине. Большинство участников совещания, обратил он внимание, разделили позицию России.

Ранее RT писал, как США и НАТО пытаются расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого Запад намеренно продвигает конфронтационные механизмы.