30 марта 2024, 18:24
США уличили в высокомерии из-за отказа признать поражение на Украине
Отставной подполковник Дэвис: США опозорились в конфликте на Украине
США опозорились в конфликте на Украине, а расплачиваются за это украинцы. Такое мнение на своем Youtube-канале выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Он напомнил, что сенатор США Линдси Грэм во время своей поездки в Киев побуждал украинцев вступать в ряды ВСУ. По мнению Дэвиса, политик толкает украинцев на бессмысленную смерть.
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«Я считаю аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет», — подчеркнул аналитик.
В США понимают сложность положения, но не хотят признавать поражение из-за высокомерия, добавил Дэвис. Не стоит выбрасывать 60 миллиардов долларов на провальное дело, подытожил он.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что не видит «хорошего завершения» украинского конфликта. При этом он призвал Европу вооружаться на фоне угрозы.
США
Киев
Украина
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