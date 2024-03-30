Мир 30 марта 2024, 18:24 США уличили в высокомерии из-за отказа признать поражение на Украине Отставной подполковник Дэвис: США опозорились в конфликте на Украине Unsplash

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США опозорились в конфликте на Украине, а расплачиваются за это украинцы. Такое мнение на своем Youtube-канале выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис

Он напомнил, что сенатор США Линдси Грэм во время своей поездки в Киев побуждал украинцев вступать в ряды ВСУ. По мнению Дэвиса, политик толкает украинцев на бессмысленную смерть.

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«Я считаю аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет», — подчеркнул аналитик.

В США понимают сложность положения, но не хотят признавать поражение из-за высокомерия, добавил Дэвис. Не стоит выбрасывать 60 миллиардов долларов на провальное дело, подытожил он.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что не видит «хорошего завершения» украинского конфликта. При этом он призвал Европу вооружаться на фоне угрозы.