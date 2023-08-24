Мир 24 августа 2023, 03:01 США уличили в ведении «тайной» войны против Турции Yeni Safak: США ведут негласную войну против Турции Unsplash

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Соединенные Штаты ведут негласную и необъявленную войну против союзника по НАТО — Турции. Такое заявление сделал обозреватель турецкой газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Автор материала указал на очередные учения военных США с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции. Журналист возмутился, что США открыто демонстрируют, что являются союзниками РПК, а не Турции.

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По информации Коркмаза, командующий спецназом США Джефф Деннис принял участие в выпуске курдских бойцов, обучением которых он занимался.

«Турция находится в состоянии „тайной“, негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой „новой эры с США“ быть не может», — заявил Коркмаз.

Турецкий обозреватель упрекнул США в отправке эсминца USS Ramage к берегам Кипра и заявление Госдепа об отмене в 2024 году эмбарго на поставки оружия на Кипр.

Соединенные Штаты «обиделись» на Турцию за сотрудничество в вопросах продажи российской нефти. Однако наказать Анкару у США вряд ли получится, считает издание «Царьград».