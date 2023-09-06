Мир 06 сентября 2023, 16:56 США уличили в стремлении расширить военно-биологическую деятельность Минобороны: США хотят расширить военно-биологическую деятельность Freepik

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Соединенные Штаты готовят правовую основу для расширения военно-биологической деятельности. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он сообщил, что Пентагон опубликовал программный документ «Обзор политики в области биозащиты», в котором определяются действия Минобороны США по этому направлению до 2035 года. Официально целями американской политики провозглашаются «сдерживание применения биологического оружия», однако на самом деле у документа другая суть.

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К примеру, США собираются расширить зарубежную сеть подконтрольных себе биолабораторий и продолжить реализовывать программу «Совместного снижения угрозы», которую американская администрация «навязала» странам постсоветского пространства.

«Документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за пределами национальной территории», — констатировал Кириллов.

Он добавил, что к реализации американских планов будут привлекать министерства и «посреднические организации», в том числе центры по контролю и профилактике инфекций. Это уже отработанная схема.

Кроме того, Кириллов процитировал помощницу министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической безопасности Дебору Розенблюм, заявившую, что «биозащита больше не является прерогативой только специализированных армейских подразделений».