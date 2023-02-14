Мир 14 февраля 2023, 02:08 США уличили в стремлении принудить Сербию ввести санкции против России Представитель МИД Захарова: США и ЕС хотят заставить Сербию ввести антироссийские санкции РИА «Новости»

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США и ЕС преследуют в отношении Сербии цель- надломить политическую волю руководства страны, чтобы заставить его поддержать санкции против России. Комментарий об этом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовали на сайте ведомства.

По ее словам, сербская сторона сотрудничает с Россией, несмотря на постоянное давление со стороны США и Евросоюза. Западные страны «из кожи вон лезут», чтобы втянуть Сербию на антироссийский фронт.

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«Их реальная цель — не „стабилизировать“ регион, а надломить политическую волю сербского руководства и первым делом заставить его подключиться к санкционному режиму против России», — отметила Захарова.

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Она также прокомментировала заявления о том, что власти России якобы давят на Сербию. Официальный представитель МИД подчеркнула, что в этой ситуации Запад пытается спроецировать стиль «выкручивания рук» в отношениях с другими странами.

По словам дипломата, сербские власти понимают ценность партнерства с Россией, а выбор в пользу Запада обернулся бы серьезным ущербом для страны.