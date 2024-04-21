Мир 21 апреля 2024, 09:18 США уличили в спонсировании «масштабной провокации» Украины против России Рогов: США проспонсировали Украину для масштабной провокации против России РИА «Новости»

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США выделяют Украине новую многомиллиардную помощь под масштабные провокации против России. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

«Американцы выделяют деньги нацистскому режиму в Киеве под масштабную провокацию против России. Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России», — сказал Рогов.

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Он отметил, что Запад также спонсирует эскалацию конфликта, принуждая применять ядерное оружие. Это нужно странам, чтобы потом во всем обвинить Россию. Англосаксы, предположил глава запорожского движения, стремятся ослабить периметр ядерной безопасности РФ.

Украина продолжает отказываться от мирных переговоров. Российская сторона не раз подчеркивала, что открыта к диалогу. Однако теперь у страны «нет никакой веры» украинскому руководству, поэтому она не сделает паузы в конфликте в случае переговоров, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цели российской спецоперации остались прежними и она продолжается. При этом он отмечал, что коллективный Запад расширяет модальность участия в конфликте, и это сказывается на некоторых нюансах СВО.