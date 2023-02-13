Мир 13 февраля 2023, 22:09 США уличили в создании препятствий для заключения мира между Россией и Украиной Экс-советник Кучмы Соскин: США не дают Украине заключить мирный договор с Россией РИА «Новости»

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Соединенные Штаты препятствуют заключению мира между Украиной и Россией. Об этом заявил бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, в действительности украинские власти потеряли самостоятельность и стали инструментом в руках Вашингтона. Именно это мешает подписанию мирного договора между сторонами.

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«Если бы США не давали деньги и не поставляли оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с Российской Федерацией», — отметил Соскин.

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При этом политолог пришел к выводу, что Украина уже перестала быть субъектом, а стала объектом для Соединенных Штатов.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы сообщил, что ослабление позиций главы Белого дома Джо Байдена в США грозит отставкой президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Соскина, неформальный лидер Республиканской партии Дональд Трамп сейчас активно укрепляет авторитет, постепенно вытесняя демократов. Также он готовит почву для прихода к власти на предстоящих выборах в США.