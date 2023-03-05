Мир 05 марта 2023, 04:01 США уличили в сокрытии правды о диверсиях на «Северных потоках» TAS: правду о причастности Байдена ко взрывам на «Северных потоках» замалчивают в США Danish Defence

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Расследование журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам российских «Северных потоков» выглядит правдоподобно. Однако его выводы стараются не замечают в американских СМИ. Таким мнением юрист Джордж Пэрри поделился в статье для The American Spectator.

Такое затишье в СМИ свидетельствует об одном, что в Вашингтоне никто не заинтересован в раскрытии правды о подрывах «Северных потоков». При этом в феврале прошлого года президент США Джо Байден убеждал, что готов «положить конец» трубопроводам, напомнил Пэрри.

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После скандальной статьи Херша в Белом доме только ответили, что «это не мы». Однако нельзя игнорировать тот факт, что взрывы на газопроводах были выгодны только США.

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«У кого еще, кроме Соединенных Штатов, были мотивы и средства для того, чтобы провернуть такую сложную операцию?» — написал юрист.

Поэтому корпоративные СМИ в США сейчас продолжают выдавать сюжеты о том, как санкции смогли «развалить Россию», а это ложь. Такая позиция доказывает, что распространение правдивой информации не нужно Белому дому, подытожил юрист.

Журналист Сеймур Херш заявил Центральному телевидению Китая, что США являются единственным подозреваемым во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».