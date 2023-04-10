10 апреля 2023, 09:59
США уличили в слежке за Зеленским
Телеканал CNN сообщил, что США следили за президентом Украины Зеленским
Спецслужбы США осуществляли слежку за украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на появившиеся в Сети секретные материалы Пентагона.
«В одном из документов говорится, что США следили за Зеленским», — сообщил телеканал.
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Источник, близкий к правительству Украины, назвал эту ситуацию ожидаемой. При этом в офисе Зеленского эта информация вызвала разочарование.
Также в документах сообщается, что в конце февраля 2023 года Зеленский выступил с предложением о нанесении ударов по подразделениям российских войск в Ростовской области ударными беспилотниками.
«Опубликованные документы свидетельствуют, что США не хотят поставлять украинским военными дальнобойные ракеты из опасения, что их используют для ударов по территории России», — добавили в CNN.
Ранее сообщалось, что американская администрация сомневается в подлинности слитых в Сеть секретных документов.
США
Владимир Зеленский
Украина
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