Мир 10 апреля 2023, 09:59 США уличили в слежке за Зеленским Телеканал CNN сообщил, что США следили за президентом Украины Зеленским Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Спецслужбы США осуществляли слежку за украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на появившиеся в Сети секретные материалы Пентагона.

«В одном из документов говорится, что США следили за Зеленским», — сообщил телеканал.

Реклама

Источник, близкий к правительству Украины, назвал эту ситуацию ожидаемой. При этом в офисе Зеленского эта информация вызвала разочарование.

Также в документах сообщается, что в конце февраля 2023 года Зеленский выступил с предложением о нанесении ударов по подразделениям российских войск в Ростовской области ударными беспилотниками.

«Опубликованные документы свидетельствуют, что США не хотят поставлять украинским военными дальнобойные ракеты из опасения, что их используют для ударов по территории России», — добавили в CNN.

Ранее сообщалось, что американская администрация сомневается в подлинности слитых в Сеть секретных документов.