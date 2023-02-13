Мир 13 февраля 2023, 12:15 США уличили в развертывании крупнейшей шпионской сети по всему миру Представитель МИД Китая Вэньбинь назвал США крупнейшей шпионской державой мира Unsplash

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Американские власти развернули огромную разведывательную сеть для получения секретных данных из разных стран. Это сделало США крупнейшей в мире шпионской державой. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин.

Он подчеркнул, что сотрудники Агентства национальной безопасности США организовали прослушку телефонных звонков высокопоставленных чиновников европейских стран, а также получили доступ к текстовым сообщениям.

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«США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — сказал Вэньбин.

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Заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Китая прозвучало после скандала с появлением воздушного шара, который пролетел над территорией США в начале февраля. По мнению Пентагона, летающий аппарат занимался сбором секретной информации.

МИД Китая сообщил, что шар принадлежит их стране, но он является метеорологическим зондом, который сбился с курса из-за сильного ветра. Эти заявления американцев не убедили. Военные истребители сбили шар около побережья штата Южная Каролина.