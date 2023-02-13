13 февраля 2023, 12:15
США уличили в развертывании крупнейшей шпионской сети по всему миру
Представитель МИД Китая Вэньбинь назвал США крупнейшей шпионской державой мира
Американские власти развернули огромную разведывательную сеть для получения секретных данных из разных стран. Это сделало США крупнейшей в мире шпионской державой. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин.
Он подчеркнул, что сотрудники Агентства национальной безопасности США организовали прослушку телефонных звонков высокопоставленных чиновников европейских стран, а также получили доступ к текстовым сообщениям.
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«США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — сказал Вэньбин.
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Заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Китая прозвучало после скандала с появлением воздушного шара, который пролетел над территорией США в начале февраля. По мнению Пентагона, летающий аппарат занимался сбором секретной информации.
МИД Китая сообщил, что шар принадлежит их стране, но он является метеорологическим зондом, который сбился с курса из-за сильного ветра. Эти заявления американцев не убедили. Военные истребители сбили шар около побережья штата Южная Каролина.
США
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Китай
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