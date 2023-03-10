Важное 10 марта 2023, 15:30 США уличили в работе по усилению опасных патогенов в Закавказье и Средней Азии Представитель Минобороны Кириллов: США работают с опасными патогенами в Закавказье piqsels

Читать 360tv в

Власти США занимаются разработкой программы по усилению опасных патогенов в Закавказье и Средней Азии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. В ходе брифинга по военно-биологической деятельности Штатов он рассказал о действиях американских властей за рубежом.

По словам Кириллова, часть подтверждающих деятельность США удалось получить в ходе спецоперации.

Реклама

«Подобные исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые, в том числе, в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер», — рассказал представитель Минобороны.

Реклама

Он уточнил, что в реализации подобных исследований активное участие принимают американские фармкомпании. Кириллов напомнил — Россия неоднократно обращала внимание, что основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. По словам представителя министерства обороны, в результате сотрудничества Штатов с некоторыми государствами национальные системы здравоохранения деградируют, а также становятся зависимыми от американских поставщиков препаратов и медоборудования.

Высказался Кириллов и о биолабораториях на Украине. Заявления США об их закрытии до начала СВО не соответствуют действительности, добавил он.