Мир 26 мая 2023, 09:55 США уличили в провокациях для развязывания конфликта на Украине Экономист Сакс: США провели две провокации для развязывания конфликта на Украине РИА «Новости»

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Американские власти для развязывания конфликта на Украине устроили две провокации. Об этом в материале для издания Common Dreams написал экономист Джеффри Сакс.

По его словам, первой провокацией Штатов стало стремление расширить границы НАТО за счет территорий Грузии и Украины, чтобы окружить Черноморский флот России в море.

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Второй провокацией Сакс назвал искусственное установление на Украине русофобского режима, когда пост президента покинул Виктор Янукович.

«Ключ к урегулированию конфликта на Украине лежит в диалоге, основанном на обязательстве о нерасширении НАТО и нейтралитете Украины», — написал он.

Сакс отметил, что США специально пытаются всеми силами скрыть истинную роль Белого дома в нынешней ситуации ради затягивания боевых действий.

«США решили проигнорировать интересы России, когда им поступали призывы разрешить разногласия дипломатическим путем», — добавил экономист.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не рассматривают вариант заморозки украинского конфликта.