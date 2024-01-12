Мир 12 января 2024, 07:30 США уличили в провокации на границе с Россией Макгрегор: США провоцируют Россию, размещая оружие в Финляндии Cpl. Adam Henke/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты используют Финляндию, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он рассказал, что США уже направили в Финляндию часть своих сил. Полковник предположил, что если Соединенным Штатам позволят, то власти разместят там и ракеты. Макгрегор заверил, что такие действия с американской стороны могут привести к вооруженному конфликту.

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«Это превращает Финляндию в магнит для нападения! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: „Русские идут, русские идут“. Это абсурд!» — сказал американский полковник.

О плане США относительно Финляндии рассказывал «360» и политолог Иван Мезюхо. По его словам, Соединенные Штаты открыто используют эту страну для блокирования России на севере Европы.