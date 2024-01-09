Мир 09 января 2024, 19:38 США уличили в проведении тайных встреч союзников Украины Сенатор Карасин заявил, что тайные встречи союзников Украины проходят регулярно Pxhere

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Тайные встречи Украины и ее западных союзников проходят регулярно. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью Lenta.ru.

Он прокомментировал необъявленные переговоры Запада по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

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«Это еще одна иллюстрация того, чем занимается Вашингтон по Украине, — проводит тайные встречи, никому ничего не говоря ни о результатах, ни о смысле этой встречи, ни о целях», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что нет ничего странного, что Россию на такие встречи не приглашают. В свою очередь подобные негласные собрания лишний раз подтверждают, что Америка — хозяин Украины, власти которой лишь выполняют американские поручения и следуют указаниям.

«Такие встречи, я думаю, продолжаются по всему миру», — добавил он.

Ранее стало известно, что США запретили Украине провести «дерзкую» операцию в Крыму в 2022 году. ВСУ рассчитывали прорваться через Запорожье и перерезать сухопутный маршрут в Крым из Ростовской области. Но чиновники Пентагона побоялись рисковать. Украинские удары по Белгороду оказались возможной тактикой Запада. Американская сторона неоднократно призывала убивать как можно больше русских в любой точке мира.