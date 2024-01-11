Мир 11 января 2024, 14:03 США уличили в проведении семинаров по разжиганию вражды в России СВР: США 16 февраля планируют провести в Риге тренинг по разжиганию вражды в РФ Unsplash

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Спецслужбы США планируют провести семинары под дипломатическим прикрытием, чтобы попытаться раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) и главу ведомства Сергея Нарышкина.

Первый семинар проведут в Риге 16–18 февраля. Наставниками будут представители американских спецслужб, которые работают в посольствах США в Москве и Риге под видом дипломатов. В СВР отметили, что перед выборами президента России американские власти хватаются за любую возможность раскачать ситуацию в стране. Они хотят «обработать» российских выпускников американских образовательных и культурных программ, чтобы те заменили уехавшую на Запад несистемную оппозицию.