Мир 10 июля 2023, 04:01 США уличили в признании военных преступлений на Украине Посольство России: США де-факто признались в военных преступлениях на Украине РИА «Новости»

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После согласия на отправку Киеву кассетных бомб, США фактически признались в совершении военных преступлений на Украине. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, написал ТАСС.

«Директор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Джона Кирби в заявлении о поставках Украине кассетных боеприпасов де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта», — сказано в комментарии.

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В дипмиссии отметили, что американская администрация на Украине придерживается принципа «хуже уже не будет». Таким образом, США готовы руками украинцев уничтожать все, что находится за пределами их собственных территорий.

Российское посольство заключило, что отправка кассетных боеприпасов призвана главным образом нанести стратегическое поражение России, которая «защищает свой народ».

По данным Пентагона, кассетные боеприпасы вошли в новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Кроме снарядов, туда включили боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.