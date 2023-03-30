Эксклюзив 30 марта 2023, 12:55 США уличили в применении санкций для борьбы с внутренними врагами Политолог Дудчак: США всегда применяли санкции для борьбы с оппонентами внутри страны РИА «Новости»

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Заявление президента США Джо Байдена о продлении санкций против России из-за якобы имевших место кибератак свидетельствует о том, что власти просто ведут борьбу с оппонентами внутри страны. Об этом «360» сообщил политолог Александр Дудчак.

«В данном случае эти санкции просто используют для того, чтобы под предлогом противостояния внешней угрозе вести борьбу с оппонентами внутри. Они все время говорят, что Москва вмешивалась в выборы. Хороший повод, чтобы обвинить виртуальных врагов. У Байдена проблем нет с этим, он и с виртуальными друзьями общается», — сказал он.

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По словам Дудчака, кибератаки являются большой проблемой для организаций, учреждений, предприятий и частных лиц.

«Но в Соединенных Штатах часто используют какое-то явление для борьбы со своими врагами, внутренними и внешними», — добавил политолог.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила заявление Джо Байдена, в котором говорится о продлении срока действия ранее введенных санкций и режима чрезвычайного положения на один год за якобы имевшие место кибератаки на Соединенные Штаты.