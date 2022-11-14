Эксклюзив 14 ноября 2022, 14:15 США уличили в попытке госпереворота в Турции Политолог Ярошенко заявил, что США пытаются настроить курдов против Эрдогана Unsplash

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В воскресенье, 13 ноября, на улице Истикляль в Стамбуле произошел теракт. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко в интервью «360» назвал возможные причины произошедшего.

«Случившийся теракт в Стамбуле с большой долей вероятностью связан с деятельностью американских спецслужб», — заявил он.

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По его мнению, США пытаются настроить курдов против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее власти страны заявили, что к теракту могут быть причастны представители Рабочей партии Курдистана.

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«США пытаются спровоцировать большие гонения на этот народ со стороны турецких властей. Именно поэтому в очередной раз использовали террористические организации для реализации подобных планов», - сказал Ярошенко.

Он уточнил, что почти все террористические организации на Ближнем Востоке так или иначе связаны с деятельностью ЦРУ, разведкой и другими спецслужбами США.

«Эти сообщества находятся под контролем американцев. С помощью этих организаций США хотят сорвать запланированные на 2023 год выборы в Турции. По их планам, Эрдоган должен потерять часть голосов курдов. В дальнейшем это может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации в Турции — крайне выгодной для США», — поделился Ярошенко.

Также он отметил, что эта восточная страна набирает вес в регионе, что не нравится американским властям. Кроме того, Турция сбрасывает статус государства-сателлита США.

«Эта страна приобретает собственный смысл, пусть не всегда хороший для России. Турция пытается лавировать между странами Запада и РФ, и при этом не упустить свою выгоду в украинском конфликте», — отметил собеседник «360».

По его мнению, Штаты продолжат использовать различные методы для недопуска Эрдогана к посту президента в дальнейшем. Он сказал, что представители властей США будут пытаться установить в Турции проамериканское правительство.