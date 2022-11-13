Мир 13 ноября 2022, 10:25 США уличили в попытках завлечь ряд стран в военный блок AUKUS Глава МИД Лавров сообщил о попытках США завлечь Японию, Канаду и Новую Зеландию в AUKUS РИА «Новости»

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Японию, Новую Зеландию и Канаду пытаются завлечь в оборонный альянс AUKUS. Об этом после выступления на Восточноазиатском саммите в Камбодже заявил глава российского МИД Сергей Лавров, написал ТАСС.

Лавров подчеркнул, что НАТО во главе с США пытается милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы занять главенствующую в нем роль.

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«Канаду, Японию и Новую Зеландию пытаются завлечь в AUKUS. Это стало одним из конкретных проявлений», — сказал он.

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Оборонный альянс AUKUS создали в сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия. Военные аналитики предполагают, что альянс призван противодействовать КНР в акватории Южно-Корейского моря.

Соглашение трех стран включает сотрудничество в отраслях квантовых технологий, искусственного интеллекта, подводных сооружений и киберсфере. В частности, Австралии позволили строить собственные атомные подводные лодки.

Лавров отметил, что совместного заявления после саммита не было, так как США и их союзники настаивали на неприемлемой для России оценке событий на Украине.