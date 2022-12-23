23 декабря 2022, 05:21
США уличили в попытках ослабить Россию и Европу
Китайский военный эксперт Чжунпин: США пытаются ослабить Россию и Европу
Американские власти с помощью поставок оружия на Украину пытаются ослабить Россию и Европу. Об этом заявили китайские политические эксперты в интервью газете Global Times.
Как отметил военный эксперт Сун Чжунпин, накачка Украины вооружением направлена не только на ослабление России, но и Европы. США хотят избавиться от конкурента в лице европейских стран с точки зрения экономики.
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«США не придется платить слишком большую цену. Украина — это цена, которую они хотели бы заплатить за реализацию такой замечательной стратегии», — подчеркнул Чжунпин.
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Он добавил, что Европа сомневается в целесообразности военной помощи Украине, так как кризис бьет по ней самой. Военный эксперт не исключил, что в дальнейшем голосов против Украины станет больше.
По словам научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хуна, поддержка Украины нужна США для поддержания своей гегемонии. Американцы с ее помощью продолжают контролировать безопасность в Европе, что соответствует их стратегическим интересам.
США
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Россия
Украина
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