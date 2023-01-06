Мир 06 января 2023, 05:32 США уличили в подстрекании Киева «к новым ужасным деяниям» Посол России Антонов: поставками оружия США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям» РИА «Новости»

Читать 360tv в

США, продолжая поставлять Киеву вооружения, не хотят политического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто несет ответственность за затягивание конфликта. Слова главы российской дипмиссии приведены в Telegram-канале посольства России в США.

«Своими действиями администрация [США] лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — сказал российский посол.

Реклама

С каждой новой поставкой американской военной помощи, как отметил Антонов, украинские радикалы «чувствуют все большую безнаказанность».

Реклама

«С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию ситуации. В пример он привел объявленный российской стороной в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество. Как заметил дипломат, в США его называют «попыткой взять передышку».

«Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами „до последнего украинца“, а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — сказал Антонов.

В 2023 году Байден планирует сосредоточится на поставках оружия и боеприпасов Украине. К такому выводу пришли политологи американского издания Foreign Policy. Однако в этом вопросе, по их мнению, лидер Штатов может столкнуться с проблемами, ведь далеко не все влиятельные жители страны поддерживают оказание помощи Киеву.