Мир 28 февраля 2024, 11:46 США уличили в планах развязать войну в Европе Немецкий бизнесмен Дотком: США начнут войну в Европе при помощи Макрона РИА «Новости»

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Французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление о вероятной отправке военных из Европы на Украину с подачи США. Такое мнение в социальной сети X выразил немецкий предприниматель Ким Дотком.

«Согласно словам Макрона, отправка войск из западных стран на Украину обсуждается уже на официальном уровне. Но он в одностороннем порядке не сделал бы столь рискованное заявление. Думаю, что прокси-война США ждет Центральную Европу», — написал он.

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Предприниматель выразил мнение, что стремление западных стран помешать России победить на Украине в итоге приведет к третьей мировой войне.

Ранее Макрон заявил, что участники конференции по Украине в Париже обсуждали возможность отправки военных на территорию этой страны, однако не достигли консенсуса. После этого глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что в ЕС идея Макрона поддержки не нашла.