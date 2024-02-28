28 февраля 2024, 11:46
США уличили в планах развязать войну в Европе
Немецкий бизнесмен Дотком: США начнут войну в Европе при помощи Макрона
Французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление о вероятной отправке военных из Европы на Украину с подачи США. Такое мнение в социальной сети X выразил немецкий предприниматель Ким Дотком.
«Согласно словам Макрона, отправка войск из западных стран на Украину обсуждается уже на официальном уровне. Но он в одностороннем порядке не сделал бы столь рискованное заявление. Думаю, что прокси-война США ждет Центральную Европу», — написал он.
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Предприниматель выразил мнение, что стремление западных стран помешать России победить на Украине в итоге приведет к третьей мировой войне.
Ранее Макрон заявил, что участники конференции по Украине в Париже обсуждали возможность отправки военных на территорию этой страны, однако не достигли консенсуса. После этого глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что в ЕС идея Макрона поддержки не нашла.
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