Мир 19 февраля 2023, 07:48 США уличили в планах развязать новую войну Аналитик Прохватилов: США постараются развязать войну на Ближнем Востоке или в Турции U.S. Department of Defense

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Американские власти постараются развязать новую войну для полного восстановления своего истощенного военно-промышленного комплекса. Об этом изданию Ura.ru сообщил представитель Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

«США будут точно увеличивать количество горячих точек по всему миру с целью получения прибыли после заключения контрактов для своей военной отрасли», — отметил он.

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По мнению Прохватилова, наиболее вероятным места начала новых боевых действия являются регионы, южнее Украины.

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«Например Ближний Восток или Турция. Им по сути все равно, где зарабатывать деньги, поэтому США точно постараются разжечь другие конфликты ради получения сверхприбыли», — добавил аналитик.

Ранее представитель министерства финансов США Уолли Адейомо заявил о планах страны продолжить давление на российскую экономик у ради прекращения боевых действия на Украине.