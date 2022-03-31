США уличили в планах применить биологическое оружие

Россия не получила от США внятных разъяснение после публикации документов о военно-биологической активности американцев на Украине. Не исключено, что в Белом доме рассматривают возможность применения биологического оружия.

Постоянный ‎представитель РФ при женевском отделении ООН и других ‎международных организациях Геннадий Гатилов озвучил сделанные выводы на пленарном заседании Конференции по разоружению. Его заявление процитировала пресс-служба российского МИД.

«От американских официальных лиц так и не получено внятных разъяснений относительно проводимых на базе украинских научно-исследовательских центров работ с самыми опасными, включая смертоносные, биоагентами», — сказал Гатилов.

Дипломат отметил, что полученные Россией сведения о военно-биологической деятельности США на территории Украины заставили «по-новому взглянуть на вопрос о сохранении Вашингтоном своей оговорки к Женевскому протоколу 1925 года».

«США не только проводят военно-биологические исследования, но и рассматривают возможность применения этого вида оружия массового уничтожения», — заметил постпред РФ.