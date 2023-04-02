02 апреля 2023, 02:05
США уличили в непонимании важности Украины для России
Foreign Policy: власти США своевременно не поняли, насколько России важна Украина
Американские власти вовремя не осознали, какую важность Россия придает событиям на Украине, поэтому не сделали ничего для прекращения боевых действий. Такими мнением поделился обозреватель Стивен Уолт в своей статье для издания Foreign Policy.
По его мнению, в США так и не поняли, что Россия рассматривает тенденции на Украине как «экзистенциальную угрозу». В итоге Вашингтон не предпринял всего, что мог, чтобы предотвратить конфликт.
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Уолт также заявил о бессмысленности разговоров о том, можно ли было избежать боевых действий, если бы США и Евросоюз отреагировали на озабоченности России в сфере безопасности.
Концепция «противостояния демократии против автократии», существующая в США создает проблемы для самой страны, резюмировал обозреватель.
Ранее стало известно, что 3 апреля Соединенные Штаты планируют представить новый пакет военной помощи Украине. Его сумма составит 2,6 миллиарда долларов, сообщили американские СМИ. В новые поставки войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива и другое.
США
Россия
Украина
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