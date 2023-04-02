Мир 02 апреля 2023, 02:05 США уличили в непонимании важности Украины для России Foreign Policy: власти США своевременно не поняли, насколько России важна Украина РИА «Новости»

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Американские власти вовремя не осознали, какую важность Россия придает событиям на Украине, поэтому не сделали ничего для прекращения боевых действий. Такими мнением поделился обозреватель Стивен Уолт в своей статье для издания Foreign Policy.

По его мнению, в США так и не поняли, что Россия рассматривает тенденции на Украине как «экзистенциальную угрозу». В итоге Вашингтон не предпринял всего, что мог, чтобы предотвратить конфликт.

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Уолт также заявил о бессмысленности разговоров о том, можно ли было избежать боевых действий, если бы США и Евросоюз отреагировали на озабоченности России в сфере безопасности.

Концепция «противостояния демократии против автократии», существующая в США создает проблемы для самой страны, резюмировал обозреватель.

Ранее стало известно, что 3 апреля Соединенные Штаты планируют представить новый пакет военной помощи Украине. Его сумма составит 2,6 миллиарда долларов, сообщили американские СМИ. В новые поставки войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива и другое.