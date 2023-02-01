Мир 01 февраля 2023, 23:33 США уличили в неготовности к диалогу с Россией по украинскому вопросу Посол РФ Антонов: США не настроены на дипломатическое решение украинского конфликта Unsplash

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Соединенные Штаты не настроены на дипломатическое решение украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Сегодня американцы не настроены на то, чтобы дипломатическим путем решать ситуацию, которая сложилась на украинской территории», — сказал он.

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По его словам, американцы открыто говорят, что нельзя останавливаться. Власти США считают, что нужно и дальше «шпиговать украинскую армию различным оружием». Речь идет о «поддержании контролируемого накала» в боевых действиях на территории Украины, подчеркнул он.

Американцы осознают, что они не смогут победить, используя только оружие и пушечное мясо в виде украинских военных, заключил Антонов.

Также российский посол напомнил, что РФ долгие годы соблюдает Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в отличие от США. Он заверил, что Россия продолжит выполнять ключевые ограничения договора, тогда как ответственность за обострение вокруг ДСНВ несут власти Соединенных Штатов.