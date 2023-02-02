02 февраля 2023, 03:11
США уличили в нарушении запретов по работе посольства в Москве
Посол России Антонов: в американском посольстве работают люди без гражданства США
Соединенные Штаты обходят запреты России по работе посольства в Москве. Об этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала.
Он отметил, что американцы полностью не выполняют российские рестрикции и «пытаются их обойти».
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«По официальным данным в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — сказал Антонов.
По его словам, это является причиной того, что «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров». Речь идет о специалистах в области связи, водителях, электриках, механиках, плотниках и другом персонале.
Дипломат подчеркнул, что российские власти не препятствует приезду в стране командированных сотрудников по линии Госдепартамента. Антонов напомнил, что США заявили о приостановке деятельности своих генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге.
Ранее российский посол в Вашингтоне заявил, что Россия ждет железобетонных гарантий безопасности, однако Соединенные Штаты не готовы к диалогу.
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