Мир 09 декабря 2022, 15:19 США уличили в намерении спровоцировать дефолт в России Замглавы МИД Рябков сообщил о планах США истощить валютные резервы РФ и устроить дефолт РИА «Новости»

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США запланировали устроить дефолт в России путем истощения отечественных запасов иностранной валюты и перекрытия каналов западных инвестиций. Об этом во время выступления на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, которого процитировал ТАСС.

«США рейдерским способом захватили размещенную за рубежом часть отечественных валютных резервов. Теперь пытаются предписать, чтобы мы платили госдолг из выручки по экспорту. Они не скрывают намерений устроить дефолт в России», — сказал дипломат.

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По мнению Рябкова, американская администрация настроена полностью разрушить российскую экономику.

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Ранее замглавы МИД оценил роль Украины в нынешней геополитической ситуации. По его мнению, правительство Владимира Зеленского приняло роль послушного инструмента в руках западного мера, направленное против России.

В начале декабря стало известно, что международные резервы России составляют почти 600 миллиардов долларов.