Важное 18 июля 2023, 15:57 США уличили в намерении создать управляемые эпидемии Минобороны: работу военных биологов в США направили на создание управляемых эпидемий РИА «Новости»

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США направили работу военных биологов на создание искусственно управляемых эпидемий. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Работу военных биологов в США направили на создание искусственно управляемых эпидемий. В рамках Конвенции запрещения разработки и накопления запасов токсинного и биологического оружия ее не контролируют», — сказал он.

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Кириллов отметил, что американское Минобороны также всерьез заинтересовалось изучением комаров, переносящих инфекции.

«Основным интересом США являются основные виды клещей и комаров, переносящих значимые инфекции, такие как лихорадка Западного Нила, долины Рифт и денге», — добавил он.

Кроме того, начальник войск РХБЗ подчеркнул, что подразделение ВМФ США в Италии продолжает искать заболевания с целью военного применения.

«Его основной задачей является мониторинг, обнаружение и изучение заболеваний, которые могут иметь военное значение», — заключил Кириллов.

Ранее в Минобороны заявили, что США разрабатывают насекомых, способных переносить ВИЧ и Эболу.