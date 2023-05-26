Мир 26 мая 2023, 14:02 США уличили в лицемерии из-за заявлений об ударах ВСУ по российской территории МИД РФ выразил протест посольству США из-за высказываний помощника Байдена РИА «Новости»

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МИД России выразил протест посольству США в связи провокационными заявлениями помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

«Салливан фактически одобрил удары вооруженных формирований Украины по российской территории, включая Белгородскую область и Крым», — говорится в сообщении.

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МИД подчеркнул, что заверения американских официальных лиц об осуждении подобных атак являются лживыми и лицемерными, учитывая прямые доказательства поставляемых Пентагоном техники и вооружений для проведения террористических атак.

«Ведомство акцентировало, что действия ставших стороной конфликта США ввергли отношения стран в опасный кризис, чреватый крайне непредсказуемыми последствиями», — добавили в МИД.

Ранее помощник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не против нанесения ВСУ ударов по Крыму.