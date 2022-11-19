Мир 19 ноября 2022, 18:25 США уличили в кризисе вооружения Defense News: военные самолеты США оказались непригодными к использованию в бою РИА «Новости»

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Во время проверки стоящего н балансе ВС США выяснилось, что немалое количество военных самолетов непригодны для использования по прямому назначению. Таким выводом после изучения федерального отчета поделились журналисты издания Defense News.

Они отметили, что во время проверки учитывался показатель, как коэффициент готовности к выполнению миссии — частота, с которой самолет может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач. Комиссия подвергла анализу работоспособности 49 единиц воздушного транспорта. Самолеты принадлежали таким подразделениям, как ВВС, Военно-морской флот и Корпус морской пехоты.

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«Обнаружилось, что больше половины самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям», — заключили авторы материала.

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Также они задались вопросом, на что Пентагон тратит баснословные бюджеты.

Кроме того, авторы материала назвали и другие проблемы ВС США. Среди них — нехватка персонала, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, готовых обслуживать «возрастные» самолеты