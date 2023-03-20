20 марта 2023, 08:49
США уличили в использовании Украины в качестве пешки для ослабления России
Global Times: США пытаются использовать Украину как пешку для ослабления России
Соединенные Штаты хотят использовать Украину как пешку для установления контроля над Европой и ослабления России и при этом желают сохранить свою гегемонию. На это указали авторы одной из статей издания Global Times.
Авторы материала отметили, что США постоянно очерняют Китай и отвергают его предложения о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Журналисты сделали закономерный вывод: Соединенные Штаты «не хотят мира».
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«США намерены использовать конфликт на Украине для вовлечения в блоковую конфронтацию и ослабления России. <…> Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос в том, нужен США посредник или они просто хотят <…> использовать Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу», — подчеркивается в статье.
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В издании также указывается, что Запад смотрит на российско-китайские отношения, в частности на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, «через затемненные очки».
США
Украина
Китай
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