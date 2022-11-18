Мир 18 ноября 2022, 13:07 США уличили в использовании Польши как разменной монеты в борьбе с Россией РИА «Новости» уличили США в попытке решить проблемы с Россией через Польшу Unsplash

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После падения ракет на территории Польши в ЕС заметили активизацию боевых подразделений. Причиной может являться желание США свести счеты с Россией. Такое предположение сделали журналисты РИА «Новости».

Инцидент в районе села Пшеводув произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в этом регионе упали две ракеты, принадлежность которых армии той или иной страны не удалось установить из-за отсутствия маркировки.

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Журналисты РИА «Новости» напомнили, что представители Запада оперативно признали, что эти боеприпасы выпустили ВСУ, а не союзные силы. При этом они в не менее ускоренном режиме повысили боеготовность своих стран.

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По данным издания, помимо Польши этим вопросом озаботилась Литва. Представители этой страны запросили у США несколько танков и БТР. Авторы материала заявили, что участие Штатов в усилении боеготовности ЕС не ограничивается выполнением запросов отдельных стран. Журналисты отметили активность в сфере ВПК Штатов. В качестве подтверждения они привели слова члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова.

«Американцы хотят залезть в похудевшие кошельки европейцев для поддержки Украины — посредством закупок у себя», — заявил он.

Кроме того, авторы материала заявили, что США активно передвигают свои авианосцы. В частности, они рассказали о попытках пришвартовать крупные американские корабли в Портсмуте.