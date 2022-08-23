США уличили в игнорировании предупреждений Путина о расширении НАТО

США не отреагировали на слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем спровоцировали начало спецоперации на Украине. Об этом в интервью Radio Universum заявил экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.

Экс-дипломат отметил, что отсутствие реакции американских властей на слова российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году положило начало эскалации конфликта. Через год Путин повторил сказанное, напомнил Каван.

«К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», — высказался чешский экс-министр.

Ситуацию ухудшил президент США Джо Байден, когда пообещал принять Украину в Североатлантический альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг его слова, однако это произошло уже после начала спецоперации.

«Если бы он сказал это раньше… С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», — считает дипломат.

Каван также указал на политику двойных стандартов США. В качестве примера он напомнил про Кубу, где в 1962 году разместили советское ракетное оружие.

«Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что, если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», — подчеркнул Каван.