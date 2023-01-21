Мир 21 января 2023, 17:08 США уличили в готовности ввести войска на Украину Редактор World Socialist Деймон: США готовы вступить в конфликт с Россией на Украине Defense.gov

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Заявления руководителей Вооруженных сил США о передаче Украине наступательного вооружения свидетельствуют о начале реального вступления в конфликт с Россией. Об этом в своей колонке написал редактор сайта World Socialist Web Site Андре Деймон.

Он напомнил, что с заявлениями о новых поставках оружия на Украину после заседания контактной группы на базе Рамштайн выступили министр обороны США Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли.

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По прогнозу Деймона, по мере того, как в ближайшее время украинские войска понесут серьезные потери, США введут собственные войска, что приведет к первому реальному конфликту в истории между двумя ядерными державами.

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Журналист отметил, что заявления руководителей военного ведомства США о поставках наступательного вооружения Украине полностью противоречат ранним обещаниям администрации Белого дома о поставках ВСУ оружия только для обороны.

Это очередное свидетельство, что США давно находятся в состоянии необъявленной войны с Россией, которую раскрутили власти без санкции конгресса и одобрения американского народа. Цель этого противостояния — желание Вашингтона получить полное господство на евразийском пространстве.

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам заседания контактной группы на базе Рамштайн заявил, что военная помощь Украины от стран Запада предназначена для успешной наступательной операции. Он подчеркнул, что шансы ВСУ сохранятся только до весны.